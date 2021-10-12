Военные в Уфе концертом поздравили со 100-летием ветерана Великой Отечественной войны

ТАСС, 12 октября. Военный оркестр дал персональный концерт для проживающей в Уфе участницы Великой Отечественной войны Веры Чичеревой в честь ее 100-летнего юбилея. Ей также вручили медаль, сообщили во вторник в пресс-службе Центрального военного округа.

"Вере Семеновне вручили медаль Всероссийского союза офицеров "За верность присяге", а также памятные подарки. Завершилось мероприятие мини-концертом в исполнении военного оркестра инженерной бригады Центрального военного округа прямо во дворе ее дома", - говорится в сообщении.

Уточняется, что женщину поздравил военный комиссар Башкирии полковник Михаил Блажевич.

"От лица военкомата республики и от себя лично от всей души поздравляю вас с замечательным юбилеем. Вы соприкоснулись с тяжелейшим периодом истории нашей страны. Для подрастающего поколения ваш подвиг - пример того, как надо любить и беречь свою Родину, свое Отечество. Желаю вам и вашим близким доброго здоровья, тепла, благополучия и много счастливых дней!" - приводятся в сообщении слова Блажевича.

Вера Чичерова родилась 12 октября 1921 года. В время войны служила санитарным инструктором, удостоена медали "За боевые заслуги". Принимала участие в освобождении территории СССР, Восточной Европы, в Берлинской наступательной операции, Маньчжурской наступательной операции. Награждена орденом Отечественной войны II степени.