Власти Ставрополья сообщили о возможном продлении школьных каникул до трех недель

СТАВРОПОЛЬ, 12 октября. /ТАСС/. Власти Ставрополья прорабатывают вопрос продления осенних каникул в школах региона до трех недель, либо введения дистанционного обучения. Решение будет принято после оценки эпидемиологической ситуации, сообщил журналистам во вторник министр здравоохранения края Владимир Колесников.

"Школьников мы на неделю раньше выводим на каникулы, это решение принято. <…> Нам нужен эпидемиологический разрыв как минимум две недели. Мы оперативно реагируем на ситуацию, если мы увидим, что две недели будет недостаточно, то это будет скорее всего либо дистанционное обучение, либо продленные каникулы", - сказал он.

Ранее губернатор края Владимир Владимиров сообщал, что школьники региона уйдут на каникулы на неделю раньше - с 22 октября. Колесников отметил, что причиной стал рост внутрисемейного распространения коронавируса.

"50% детей от 12 до 18 лет болеют в бессимптомной форме, почти 80% детей до 12 лет не имеют симптомов заболевания. Общаясь друг с другом, они приходят в семьи, и мы видим геометрический рост заболеваемости, внутрисемейное распространение превалирует", - пояснил министр.

С начала пандемии на Ставрополье зафиксировано 90 173 случая коронавируса, выздоровел 71 121 пациент. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, в крае умерли 3 388 человек.