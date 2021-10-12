МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Более 3,7 тыс. переписных участков будут работать в Москве в ходе Всероссийской переписи населения. Об этом сообщил во вторник статс-секретарь, заместитель руководителя столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Иван Петров.

"В Москве организованы 3 776 переписных участков в шаговой доступности к месту проживания граждан. И также 122 стационарных участка в МФЦ. Участки будут работать с 16:00 до 20:00 в будни и с 10:00 до 18:00 в выходные и праздничные дни. Перепись будут проводить 26,5 тыс. человек", - сказал он на семинаре-совещании с общественными палатами субъектов РФ "Всероссийская перепись населения как фактор социально-экономического развития и гармонизации национальных и межэтнических отношений в современной России".

Петров подчеркнул, что отдельное внимание в рамках проведения переписи уделяется иностранным гражданам. В 2021 году, по данным автоматизированной системы аналитической отчетности государственной информационной системы миграционного учета, их число в Москве увеличилось на 12,6% и составляет более миллиона человек.

"Перепись иностранных граждан будет осуществляться на переписных участках, а также с выездом специальных мобильных групп из состава переписного персонала в соответствии с инструкцией проведения Всероссийской переписи. Перечень жилых и нежилых строений, в которых проживают иностранные граждане, у нас уже имеется. Объекты включены в границы переписных и счетных участков. По месту учебы, в студенческих общежитиях, в которых проживают иностранные граждане, вопрос переписи также отработан", - рассказал он.

Согласно постановлению правительства РФ, Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года в цифровом формате. К традиционным способам опроса добавилась возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале госуслуг. Также пройти перепись можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг "Мои документы". Итоги первого этапа Всероссийской переписи населения будут опубликованы до 31 мая 2022 года, второго - до 31 декабря 2022 года.