Возведение жилого дома для пострадавших от взрыва газа в Элисте завершат к концу года

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Строительство многоквартирного дома для жителей столицы Калмыкии Элисты, пострадавших от взрыва газа в феврале 2020 года, планируется завершить к концу текущего года. Об этом в своем аккаунте в Instagram во вторник сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

"В начале года в Элисте председатель правительства Михаил Мишустин встречался с жителями дома, разрушенного взрывом бытового газа. Он поручил нам с Бату Хасиковым [главой Республики Калмыкия] держать строительство нового дома на личном контроле. В ходе одного из штабов обсуждали объект, работы идут хорошим темпом и должны быть завершены уже в конце этого года", - написал Хуснуллин.

Он также добавил, что важно задуматься об установках спецдатчиков на кухне, предупреждающих об утечке газа.

Инцидент произошел вечером 26 февраля 2020 года в квартире на восьмом этаже девятиэтажного дома № 15 во втором микрорайоне города. По итогам проведенной экспертизы жилой дом признали аварийным. Как было установлено судом, в одной из квартир на восьмом этаже по вине мужчины произошла утечка природного газа из сети газопотребления многоквартирного дома, образовалась взрывоопасная газовоздушная смесь. В результате произошел взрыв, из-за которого были частично разрушены пять квартир, стены подъезда и межкомнатные перегородки этажей.

Ранее сообщалось, что собственникам 52 квартир причинен ущерб в виде повреждения имущества на общую сумму более 102 млн рублей. Администрация Элисты возмещает расходы пострадавшим семьям за аренду временного жилья. На возведение дома было направлено 178 млн рублей из бюджетов всех уровней, большая часть суммы - из федерального.