Москалькова предложит изменить график рейсов из-за жалоб людей, живущих вблизи аэропортов

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова планирует выступить с инициативой об изменении расписания рейсов самолетов в связи с поступающими к ней жалобами на шум от граждан, проживающих вблизи аэропортов.

"На рассмотрении аппарата уполномоченного по правам человека есть коллективные обращения, связанные с шумом, вызываемым полетами, использованием авиационного транспорта. Когда-то города были далеко от аэропортов Домодедово, Шереметьево, потом они разрослись, приблизились к аэропортам, изменились расписания, и нам нужно заняться этой темой и просить менять расписание этих рейсов самолетов", - сказала Москалькова во вторник в ходе международной научно-практической конференции, посвященной проблемам защиты прав человека на евразийском пространстве.

Омбудсмен отметила, что органы власти считают изменение графика рейсов самолетов крайне сложной задачей. "И мы считаем ее крайне сложной - невозможно демонтировать жилье, где люди [живут], куда-то переселить их, тогда мы будем предлагать, наверное, менять графики полетов с тем, чтобы люди не испытывали вот этих страшных мучений", - заключила она.

В пресс-службе уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой ранее сообщили, что участники проходящей в Москве конференции планируют поделиться успешными практиками и опытом работы национальных правозащитных учреждений в сфере защиты прав инвалидов и экологических прав человека. В конференции принимают участие более 40 омбудсменов иностранных государств и глав международных организаций и интеграционных объединений правозащитников, руководители органов государственной власти РФ, представители гражданского и научного сообществ.