{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Новая партия лекарств для больных коронавирусом поступит на Ставрополье в середине октября

С начала года бесплатные лекарства для лечения коронавируса получили более 63 тыс. жителей региона

СТАВРОПОЛЬ, 12 октября. /ТАСС/. Медучреждения Ставрополья получат новые лекарства для бесплатного обеспечения амбулаторных пациентов с коронавирусом в середине октября. Средства из федерального бюджета для закупки уже поступили в регион, сообщил журналистам во вторник министр здравоохранения края Владимир Колесников.

"С декабря 2020 мы уже обеспечили жителей края бесплатными препаратами на амбулаторном этапе на 271,2 млн рублей, последний транш был в июле на 17,5 млн рублей. Сейчас [региону дополнительно выделено на закупку препаратов] 65,2 млн рублей. Работаем в максимально сжатые сроки - вчера деньги поступили в край, сегодня они в плане-графике закупок, завтра эта закупка состоится. В понедельник мы уже начнем передавать препараты в лечебные учреждения", - сказал министр.

С начала года бесплатные лекарства для лечения коронавируса получили более 63 тыс. жителей Ставропольского края. Препараты получают пациенты, которые лечатся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения.

Распоряжение о выделении регионам более 5,1 млрд рублей на обеспечение бесплатными лекарствами пациентов с коронавирусной инфекцией подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Средства из резервного фонда кабинета министров позволят обеспечить необходимыми препаратами более 1,5 млн россиян. Работа ведется по поручению президента России Владимира Путина.

Теги
РоссияСеверный КавказСтавропольский край
Мишустин: РФ и США должны сообща противостоять глобальным климатическим изменениям
Как отметил российский премьер-министр, Москва и Вашингтон могли бы успешно сотрудничать в различных сферах
Читать полностью