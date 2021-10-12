Новая партия лекарств для больных коронавирусом поступит на Ставрополье в середине октября

СТАВРОПОЛЬ, 12 октября. /ТАСС/. Медучреждения Ставрополья получат новые лекарства для бесплатного обеспечения амбулаторных пациентов с коронавирусом в середине октября. Средства из федерального бюджета для закупки уже поступили в регион, сообщил журналистам во вторник министр здравоохранения края Владимир Колесников.

"С декабря 2020 мы уже обеспечили жителей края бесплатными препаратами на амбулаторном этапе на 271,2 млн рублей, последний транш был в июле на 17,5 млн рублей. Сейчас [региону дополнительно выделено на закупку препаратов] 65,2 млн рублей. Работаем в максимально сжатые сроки - вчера деньги поступили в край, сегодня они в плане-графике закупок, завтра эта закупка состоится. В понедельник мы уже начнем передавать препараты в лечебные учреждения", - сказал министр.

С начала года бесплатные лекарства для лечения коронавируса получили более 63 тыс. жителей Ставропольского края. Препараты получают пациенты, которые лечатся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения.

Распоряжение о выделении регионам более 5,1 млрд рублей на обеспечение бесплатными лекарствами пациентов с коронавирусной инфекцией подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Средства из резервного фонда кабинета министров позволят обеспечить необходимыми препаратами более 1,5 млн россиян. Работа ведется по поручению президента России Владимира Путина.