Почти 120 "Точек роста" появятся в Югре к 2024 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 октября. /ТАСС/. Порядка 120 новых центров "Точка роста" появятся в Ханты-Мансийском автономном округе к 2024 году. Об этом сообщила начальник отдела общего образования управления общего образования Департамента образования и молодежной политики ХМАО Лариса Цулая на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС во вторник.

"К 2024 году мы планируем создать 118 центров "Точка роста", - сказала Цулая.

Она добавила, что в регионе на сегодняшний день пять "Кванториумов", один мобильный технопарк, открыт IT-куб и ряд других объектов.