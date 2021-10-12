МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Лига безопасного интернета попросила психологов проверить сериал "Игра в кальмара" в связи с обращениями родителей. Как написала во вторник в своем Telegram-канале директор Лиги, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина, многие считают, что у молодежи может возникнуть желание повторить сцены из него.

Не так велик хайп, как его малюют:

Не так велик хайп, как его малюют: разбираем феномен "Игры в кальмара"

"Лига безопасного интернета получила несколько обращений от родителей детей в связи с выходом на Netflix "Игры в кальмара". Мы попросили экспертов-психологов дать свою оценку. Ждем их заключение. Отмечу, что это не единственный релиз на Netflix, который вызвал вопросы", - написала Мизулина.

По ее словам, многие обеспокоены сериалом, поскольку "у некоторых зрителей, особенно молодежи, может возникнуть соблазн повторить сцены из "Игры в кальмара".

Сериал впервые транслировался на Netflix 17 сентября, а спустя неделю вышел на первое место по просмотрам. "Игра в кальмара" возглавила не только общемировой рейтинг, но и списки популярности в большинстве отдельно взятых стран, включая США и Россию.

В новом сериале рассказывается о секретной игре на выживание, в которой люди, чья жизнь зашла в тупик, рискуют своей жизнью, чтобы получить огромный денежный приз.