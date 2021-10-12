В ставропольском Михайловске к 2024 году построят поликлинику на 600 посещений в сутки

СТАВРОПОЛЬ, 12 октября. /ТАСС/. Новую поликлинику построят в городе Михайловске на Ставрополье для решения проблемы с очередями в действующем медучреждении. Из-за перегрузки учреждение работает в две смены, сообщил журналистам во вторник министр здравоохранения края Владимир Колесников.

"Михайловск - один из самых демографически быстро развивающихся городов Ставропольского края. Сейчас поликлиника в Михайловске вынужденно работает в полторы-две смены. <…> По программе модернизации первичного звена, понимая, что это одна из болевых точек, в следующем году начинаем строительство крупной поликлиники на 600 приемов в сутки", - сказал он.

Существующая в городе поликлиника рассчитана на обслуживание 60 тыс. человек. Фактически сейчас к учреждению прикреплены более 90 тыс. человек. "Земельный участок выделен, проводится формирование медико-технического задания, проектно-сметной документации. В следующем году мы стартуем, строительство объекта рассчитано на два года, рассчитываем на то, что в 2023 году мы закончим строительство этого крупного учреждения и острота проблемы по обеспечению доступности медицинской помощи в городе Михайловске будет снята", - отметил Колесников.

По данным краевого управления по информационной политике, по программе модернизации первичного звена здравоохранения на Ставрополье до 2025 года планируется построить 82 объекта, еще четыре реконструировать и провести капремонт порядка 350 объектов.