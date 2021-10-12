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Пандемия COVID-19

Треть работников на Ставрополье перейдут на удаленку в случае роста случаев COVID-19

Решение примут в течение недели

СТАВРОПОЛЬ, 12 октября. /ТАСС/. Власти Ставрополья переведут на удаленную работу треть сотрудников организаций, если рост заражаемости коронавирусной инфекцией сохранится. Сейчас этот показатель в регионе превышает среднероссийский, сообщил журналистам во вторник министр здравоохранения края Владимир Колесников.

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"В среднем за последнюю неделю в Российской Федерации рост заражаемости составил 13%, в Ставропольском крае прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией за последнюю неделю - 15%. Если тенденция сохранится, мы вынуждены будем 30% работающих выводить на дистанционные формы работы", - сказал он.

По словам Колесникова, решение примут в течение недели. "Через неделю мы оцениваем ситуацию по приросту заболевших, если не удастся выйти на плато, мы вынуждены будем 30% служащих выводить на удаленные формы работы, как это было, когда мы были в локдауне и предлокдауне. Будем ограничивать число контактов", - отметил министр.

Стабилизировать ситуацию поможет активная вакцинация и соблюдение мер профилактики. "Приверженность населения к вакцинации на территории Ставропольского края крайне низкая. <…> В это воскресенье [10 октября] я намеренно зашел в несколько торговых комплексов - на меня в маске смотрели как на отщепенца, какая-то странная бравада у населения появилась", - сказал Колесников.

С начала пандемии на Ставрополье зафиксировали 90 173 случая коронавируса, выздоровел 71 121 пациент. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, в крае умерли 3 388 человек. В крае действует запрет на проведение массовых мероприятий, введена система регистрации по QR-кодам в общественных местах, принято решение о продлении на неделю осенних школьных каникул для создания эпидемиологической паузы.

Теги
РоссияСтавропольский крайПандемия COVID-19
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