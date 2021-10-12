Система автоматизированных медосмотров водителей автобусов заработала в Подмосковье

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Подмосковный перевозчик "Мострансавто" запустил автоматизированную систему предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей автобусов. Благодаря автоматизации повысится точность измерений и сократится время проведения осмотра, сообщила во вторник пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"В "Мострансавто" заработала система автоматизированного предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей: 30 аппаратных комплексов установлены в Долгопрудном, Химках, Мытищах, Балашихе, Одинцово, Люберцах и Подольске", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что система идентифицирует водителя с помощью технологии распознавания лиц, после чего определяет состояние его здоровья по ключевым параметрам: температура тела, артериальное давление и пульс, признаки алкогольного опьянения. Затем результаты в онлайн-режиме направляются инспектору по проведению профилактических осмотров водителей, который принимает решение о допуске сотрудника к работе.

"За счет автоматизации данного процесса мы снижаем влияние человеческого фактора, повышаем точность измерений, сокращаем время на медосмотр. Вся процедура может занимать у сотрудника менее трех минут", - приводятся в сообщении слова первого замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анны Кротовой.