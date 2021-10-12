Число ковидных коек на Ставрополье увеличат на 8%

СТАВРОПОЛЬ, 12 октября. /ТАСС/. Медучреждения Ставрополья развернут дополнительно 320 мест для оказания помощи пациентам с коронавирусом, общее число ковидных коек превысит в регионе 4,4 тыс., сообщил журналистам во вторник министр здравоохранения края Владимир Колесников. Таким образом увеличение составит 8%.

"Мы в настоящий момент развернули 4 164 койки, эти койки на 72% обеспечены кислородом. <…> Развернули за последние две недели 600 коек, разворачиваем в течение трех - четырех недель еще 320 коек", - сказал он.

По словам Колесникова, причиной расширения стало большое число пациентов с коронавирусом, поступающих в стационары. "Впервые за все время вчера свободного коечного фонда было 506 коек, это 11% от развернутых, хотя мы всегда держали 20%. Количество людей, поступающих с тяжелыми формами, значительно увеличилось, так себя ведет штамм "дельта", - пояснил министр.

Колесников отметил, что уже сейчас высокую долю коечного фонда в регионе перевели под оказание помощи пациентам с коронавирусом. "Общий коечный фонд - 22 тыс. коек, из них вычеркнем койки, которые являются узкоспециализированными - диспансеры наркологические, психиатрические, туберкулезный, в сухом остатке 17 800 коек, из них уже четверть перепрофилированы под лечение пациентов с коронавирусной инфекцией", - сказал министр.

С начала пандемии на Ставрополье зафиксировали 90 173 случая коронавируса, выздоровел 71 121 пациент. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, в крае умерли 3 388 человек. В крае действует запрет на проведение массовых мероприятий, ввели систему регистрации по QR-кодам в общественных местах, приняли решение о продлении на неделю осенних школьных каникул для создания эпидемиологической паузы.