СК представил второй том книги о расследовании убийства царской семьи

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Следственный комитет России представил второй том книги, посвященной расследованию убийства царской семьи. Об этом журналистам сообщили во вторник в пресс-службе СК.

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"Вышел в свет второй том книги, подготовленной СК, повествующей о расследовании убийства царской семьи. Это уникальное издание, в котором собраны материалы следствия и исторические документы, связанные с гибелью российского императора Николая II, его семьи и их приближенных", - говорится в сообщении.

Второй том, как и первый, также рассказывает об этапах расследования убийства царской семьи, которое основывается строго на научных фактах, исторических и архивных документах. В основу книги также легли современные экспертные исследования, фотографии, аудиозаписи, воссозданные 3D-модели места события. В СК отметили, что у следствия не осталось сомнений касательно версии смерти царской семьи и принадлежности обнаруженных под Екатеринбургом останков. "Итоги расследования этого преступления признаны на международном уровне", - добавили в СК.

Экземпляры книги будут направлены в различные государственные учреждения, книга будет передана представителям Русской православной церкви. "Сейчас Архиерейским собором рассматриваются результаты экспертиз по идентификации "екатеринбургских останков", представленных в том числе Следственным комитетом России", - говорится в сообщении.

Книга состоит из трех томов и основана на документальных свидетельствах, фотографиях, дневниках, воспоминаниях, аудиозаписях и достоверных архивных источниках, включая новые, не публиковавшиеся ранее документы. Второй и третий тома посвящены следственной работе практически столетней давности (1918-1924 годов), начала 90-х, когда этот факт подвергся повторному исследованию, а также расследованию на современном этапе. В книге отражена и работа следствия после возобновления дела осенью 2015 года.