Власти Петербурга сообщили, сколько больных COVID-19 попадают в реанимацию из стационаров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 октября. /ТАСС/. Численность пациентов с новой коронавирусной инфекцией в реанимациях Петербурга составила более 600, это каждый десятый пациент из 6,6 тыс., находящихся в стационаре. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города во вторник.

Согласно справке, распространенной пресс-службой города, о показателях эпидемической ситуации в Санкт-Петербурге, всего в городе пациентов с коронавирусом принимают 17 больниц. Амбулаторное лечение сейчас проходят более 31 тыс. человек, 28,3 тыс. получают бесплатную лекарственную терапию на дому. Как следует из отчета, в реанимации находятся 606 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 269 пациентов. На данный момент в городе развернуто более 8,3 тыс. коек для больных с коронавирусной инфекцией.

Всего с начала массовой вакцинации в Петербурге сделали прививку первым компонентом более 1,5 млн человек, более 1,7 млн завершили цикл вакцинации. В городе работают 174 пункта вакцинации на базе медицинских организаций, запас вакцины составляет 896 656 доз.

По последним данным, в Петербурге выявили 649 781 случай заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 598 194 человека, умер 22 571. За последние сутки в городе выявили 2 158 случаев заражения.