Учитель года - 2021 из Тюмени получила от губернатора премию в 500 тыс. рублей

ТЮМЕНЬ, 12 октября. /ТАСС/. Победитель всероссийского конкурса "Учитель года - 2021" Екатерина Костылева, преподающая физику в тюменской гимназии № 16, получила премию в 500 тыс. рублей от губернатора Тюменской области. Об этом сообщили журналистам в оперативном штабе региона во вторник.

"Глава региона поздравил тюменского преподавателя с главным трофеем профессионального состязания и поблагодарил ее за возможность принимать на Тюменской земле всероссийский этап "Учителя года - 2022", - говорится в сообщении оперштаба.

В управлении массовых коммуникаций региона ТАСС также подтвердили информацию, что губернатор выписал учителю премию в 500 тыс. рублей.

Встречу с Екатериной Костылевой провел губернатор региона Александр Моор.

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов вручил победительнице всероссийского конкурса статуэтку Большого хрустального пеликана в Государственном Кремлевском дворце на праздничном концерте в Москве.