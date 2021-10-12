В АТОР сомневаются, что список открытых российским туристам стран пополнится к Новому году

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Список открытых стран для посещения с целью туризма российскими гражданами не расширится до Нового года. Об этом сообщила во вторник исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в эфире телеканала РБК .

"Список стран вряд ли пополнится к Новому году, хотя, конечно, мы не теряем надежду", - сказала она, отвечая на вопрос относительно разнообразия стран для посещения гражданами РФ на Новый год.

По словам Ломидзе, туры на Новый год пока бронируются не очень активно, но можно ожидать всплеска продаж в ноябре. "Люди боятся бронировать так заранее, но тем не менее объем бронирований некоторый есть - это Турция и Доминикана", - уточнила она

Исполнительный директор АТОР также напомнила, что у России сейчас открыто прямое авиасообщение с 64 странами. 41 можно посетить в целях туризма, включая те страны, где предполагается короткий карантин из-за коронавирусной инфекции.