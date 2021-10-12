Власти Архангельской области выделят 120 млн рублей на разработку схемы обращения с ТКО

ТАСС, 12 октября. Власти Архангельской области направят 120 млн рублей в 2022 году на проектирование новой территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом сообщил губернатор региона Александр Цыбульский в ходе Российского экологического форума.

"Мы создали уже компанию "Архангельский экологический оператор", куда, надеюсь, войдет "Российский экологический оператор". Есть соглашение, у нас есть план мероприятий. Мы в своем бюджете 120 млн на следующий год на проектирование заложили. В этом году 25 млн для того, чтобы начать эту работу", - сказал он.

Как отметил губернатор, реализация пилотного проекта системы обращения с ТКО начнется в регионе со следующего года. "Из тех четырех субъектов, которые были выбраны среди пилотных (Архангельская, Калининградская области, Республика Дагестан и город Севастополь), я уверен, что мы не отстающие, а точно находимся в лидерах по тем решениям, которые приняты", - считает Цыбульский.

При реализации новой территориальной схемы более 40% отходов в области будут перерабатываться для вторичного обращения. Предприятия по переработке ТКО в регионе построит "Российский экологический оператор" (РЭО) за счет федерального бюджета, после чего они будут переданы в собственность Архангельской области.

В новой схеме актуализирован перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые являются потребителями услуги по обращению с ТКО, оптимизированы потоки с учетом транспортной доступности и вместимости полигонов. По сравнению с предыдущим документом увеличен перечень контейнерных площадок: ранее их было предусмотрено около 6 500, теперь - 9 800.

В терсхеме определены цели до 2024 года: предполагается вывести из эксплуатации и подготовить к рекультивации 14 объектов размещения отходов, у которых исчерпана вместимость. В области планируется создать три новых опорных объекта по сортировке, компостированию и захоронению ТКО. В процессе сортировки будет осуществляться разделение отходов. Предыдущая территориальная схема обращения с твердыми коммунальными отходами была утверждена в Архангельской области в августе 2019 года.