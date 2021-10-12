Католикос всех армян и патриарх Кирилл обсудят вопрос о представительстве РПЦ в Армении

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II выразил надежду, что в Армении появится представительство Русской православной церкви, и намерен это обсудить во время встречи с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

"Эта встреча в России является возможностью, чтобы мы обсудили все те проблемы, вызовы, которые сегодня тревожат наш народ, а также обговорить вопросы, связанные с представлением Русской православной церкви в Армении, что, к сожалению, затягивается уже. Но мы надеемся, что в скором времени это решится, и Русская церковь на высшем уровне будет представлена в Армении", - сказал первоиерарх Армянской апостольской церкви.

Он добавил, что это будет способствовать еще большему укреплению отношений и связей Армянской и Русской церквей, и отметил, что хотел бы на эту тему поговорить с патриархом Кириллом отдельно. Патриарх-католикос также подчеркнул, что для народа Армении в настоящее время - трудные времена, и выразил надежду на помощь России. "Мы верим, что помощью Божией и благодаря нашей вере, а также поддержке со стороны дружественных нам стран, в первую очередь, Российской Федерации, это испытание мы тоже сможем преодолеть", - сказал предстоятель Армянский церкви.

В свою очередь патриарх Кирилл отметил, что эта встреча поможет продолжению братских отношений между народами двух стран, а также взаимодействию между церквями.

"Полагаю, что ваш визит сюда даст нам возможность поговорить о наших двусторонних отношениях, и, может быть, проанализировать то, что в последнее время происходило в этой сфере, наметить какие-то планы на будущее. И содействовать тому, чтобы эта встреча помогала и дальше нашим церквам и нашим народам взаимодействовать, сотрудничать и содействовать продолжению действительно братских отношений между нашими народами", - сказал предстоятель Русской православной церкви.

Он подчеркнул, что у двух церквей многовековые связи, народы двух стран "жили вместе в одной стране на протяжении столетий, и когда страны стали суверенными, к счастью, добрые отношения между Россией и Арменией сохранялись". "И во многом, я думаю, это обуславливается добрыми отношениями между нашими церквам", - пояснил патриарх.

Награждение орденом "Славы и Чести"

По окончании беседы патриарх Кирилл наградил патриарха-католикоса Гарегина II орденом "Славы и Чести" I степени Русской православной церкви "за вклад в развитие дружественных отношений между Армянской апостольской церковью и Московским патриархатом и в связи с 70-летием со дня рождения", отметили в пресс-службе отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата. Глава Армянской церкви поблагодарил патриарха Кирилла за высокую награду. "Воспринимаем эту награду как знак уважения и любви по отношению к нашему народу и нашей церкви со стороны Вашего Святейшества", - приводят его слова в пресс-службе ОВЦС.

Трехсторонняя встреча по урегулированию в Карабахе

Как сообщалось, накануне вечером Верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II прибыл в Москву для встречи с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Кроме того, он примет участие в трехсторонней встрече с участием предстоятеля Русской православной церкви и председателя Духовного управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислама Аллахшукюра Паша-заде. Она будет посвящена теме карабахского урегулирования.