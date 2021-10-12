Абрамченко заявила, что Российский экологический форум должен стать ежегодным

АНОСИНО /Московская область/, 12 октября. /ТАСС/. Первый Российский экологический форум, который открылся во вторник в Подмосковье, должен стать ежегодным. Об этом заявила на форуме журналистам заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко.

"Я считаю, что такой форум должен проводиться на постоянной основе, потому что нам еще предстоит очень много сделать в сфере реформы обращения с твердыми коммунальными отходами. Вы знаете, что твердыми коммунальными отходами наши интересы не ограничиваются - есть еще огромное количество промышленных отходов, которыми точно так же нужно заниматься в рамках экономики замкнутого цикла", - сказала она.

По словам Абрамченко, форум проходит очень хорошо, состоялась живая дискуссия, в том числе с банковским и предпринимательским сообществом, губернаторами.

Первый Российский экологический форум проходит 12 и 13 октября в кампусе "СберУниверситета" в Подмосковье. Форум объединил отраслевых специалистов, представителей госаппарата и предпринимателей. Одними из главных тем мероприятия станут реформа отрасли обращения с отходами, инвестиции, "зеленые" финансы и ESG (environmental - экология, social - социальное развитие, governance - корпоративное управление), расширенная ответственность производителей (РОП).

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только по нацпроекту "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. Новые национальные цели ставят высокую планку по созданию системы обращения с отходами к 2030 году. Планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.