Уничтоженный пожаром Успенский храм в Карелии начнут восстанавливать в 2022 году

ПЕТРОЗАВОДСК, 12 октября. /ТАСС/. Успенскую церковь XVIII века, сгоревшую летом 2018 года в карельском городе Кондопога, начнут восстанавливать в 2022 году. Об этом сообщается на сайте благотворительного фонда "Северный духовный путь", который собирает средства на воссоздание храма.

"Проект реконструкции Успенской церкви полностью готов, и в 2022 году планируется начать работы по восстановлению памятника", - говорится в сообщении по итогам очередного заседания совета неправительственных организаций Кондопожского района.

Благотворительная организация уже собрала почти 9,5 млн рублей, часть из этой суммы направили на строительство объекта и установку защитной конструкции над сохранившимися элементами деревянного памятника. Как ранее сообщалось, собранные средства планируется направить на восстановление иконостаса. В ходе прошедшего заседания совета его участники поддержали идею начать писать иконы для Успенской церкви, не дожидаясь запуска строительных работ. До размещения в стенах храма, их можно будет хранить в Музее Кондопожского края.

Окончательное решение о заключении подрядного договора будет принято попечительским советом фонда. Как ранее сообщалось, работы по восстановлению Успенской церкви займут от четырех до пяти лет. Их стоимость, по данным разработчиков, составит чуть более 143 млн рублей. В Карелии рассчитывают, что заказчиком выступит Министерство культуры России, включив объект культурного наследия в федеральную программу "Развитие культуры".

Успенская церковь была построена в 1774 году в память о погибших при Кижском восстании 1769-1771 годов, ее высота составляла 42 м. Церковь была объектом культурного наследия федерального значения, богослужения в ней не велись с 2015 года. Уничтоживший храм пожар произошел 10 августа 2018 года. Фигурантом дела стал подросток из Петрозаводска, который отдыхал в это время у бабушки на даче. По решению Кондопожского городского суда, мальчик направлен на принудительное лечение.

После пожара на месте сохранились некоторые исторические элементы, например, древний алтарь существовавшего еще до Успенской церкви храма. Это, в том числе, позволило сохранить ему статус объекта культурного наследия.