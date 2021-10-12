Мурманский губернатор считает, что внимание к эковолонтерству изменит отношение к теме ТКО

ТАСС, 12 октября. Привлечение внимания к деятельности эковолонтеров позволит изменить отношение населения к проблемам сбора, сортировки и переработки твердых коммунальных отходов (ТКО). Такое мнение высказал во вторник губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе Российского экологического форума.

"Менять культуру поведения - это конечно, общая наша задача и через инструмент волонтерства, через инструмент позиционирования этих людей, награждения этих людей, через неприемлемое поведение или "прививку" культурного экологического кода мы пытаемся поменять эту тему", - сказал он.

Как отметил губернатор, волонтеры собрали примерно 50 тонн мусора за два года на территории Мурманской области. "Большое количество людей молодого возраста, школьников и старшего, кстати, поколения, большое количество корпоративных волонтеров появляются и идут чистить территории вокруг населенных пунктов", - отметил Чибис.

Мурманская область перешла на новую систему обращения с отходами с 1 января 2019 года. Выбранный региональный оператор (АО "Ситиматик", бывшее АО "Управление отходами") по обращению с ТКО начал эксплуатировать новые объекты - мусоросортировочный комплекс и полигон мощностью не менее 250 тыс. тонн в год в поселке Междуречье Кольского района (Экотехнопарк), две мусороперегрузочные станции в ЗАТО Североморск и ЗАТО Александровск. Объекты построены по договору концессии компании и властей региона.

В Мурманской области также проходит рекультивация крупнейшей свалки за полярным кругом, построенной в 1971 году без учета санитарных и природоохранных норм и правил, с общим объемом мусора - около 3 млн кубических метров и площадью 36 га. Работы планируется завершить летом 2023 года.