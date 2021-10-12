Режим дистанционной работы для беременных продлили в Саратовской области до 30 октября

САРАТОВ, 12 октября. /ТАСС/. Режим удаленной работы продлен для беременных в Саратовской области до 30 октября, сообщил председатель правительства региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале во вторник.

"Принято решение продлить период нахождения беременных женщин на дистанционной (удаленной) работе по 30 октября. Оно обусловлено статистикой роста заболеваемости COVID-19 среди этой категории граждан", - написал Бусаргин.

Уточняется, что руководителям органов исполнительной власти региона, областных государственных учреждений и предприятий необходимо обеспечить условия дистанта, иным работодателям также рекомендуется осуществить перевод беременных женщин на удаленную работу.

В Саратовской области действуют ограничения на работу общепита, остается под запретом проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке и т. д. Запрещается работа детских игровых площадок и игровых комнат для детей в помещениях, расположенных в объектах торговли, работа предприятий общественного питания, расположенных в зонах фудкортов в торговых центрах, комплексах, ограничена реализацией продукции навынос, без предоставления посетителям посадочных мест. Также временно приостановлено бронирование мест, прием и размещение организованных групп детей и подростков в гостиницах и иных заведениях для участия в мероприятиях. В регионе сохраняется масочный режим в общественных местах, на транспорте, работодателям рекомендовано в приоритетном порядке осуществлять перевод работников старше 65 лет на дистанционную работу.

12 октября в Саратовской области зарегистрировано 369 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 92 836 человек. Выздоровели с начала эпидемии 83 852 человека, за сутки - 246 человек.