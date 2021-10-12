Росфинмониторинг предупредил о мошенниках, представляющихся сотрудниками ведомства

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) предупредила о мошенниках, которые представляются сотрудниками ведомства, пытаясь выманить деньги и личные данные граждан. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале службы.

"Федеральная служба по финансовому мониторингу информирует о фактах мошенничества со стороны лиц, представляющихся сотрудниками Росфинмониторинга. Обращаем внимание, что выявлены неоднократные случаи, когда мошенники от имени руководства центрального аппарата Росфинмониторинга или его территориального органа рассылают письма гражданам о заморозке денежных переводов и предлагают в целях якобы их разблокировки оплатить налог, издержки и т.д., а также требуют предоставить фото с документом удостоверяющем личность", - отмечает ведомство.

В Росфинмониторинге подчеркнули, что не осуществляют рассылку писем гражданам о блокировании денежных переводов и требований по оплате издержек, налогов и т.д.

"В случае, если вам поступает вышеуказанная информация от "сотрудников Росфинмониторинга", рекомендуем сообщать в правоохранительные органы, а также по телефону дежурной службы Росфинмониторинга", - советуют в ведомстве.