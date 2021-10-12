Нижегородские предприятия завоевали 115 медалей на выставке "Золотая осень"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 октября. /ТАСС/. Нижегородские предприятия завоевали 115 медалей на агропромышленой выставке "Золотая осень", которая проходила с 6 по 10 октября в парке "Патриот" в Подмосковье. Об этом сообщил журналистам во вторник губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Регион взял Гран-при, а наши предприятия завоевали 115 медалей - это рекордное количество за всю историю участия Нижегородской области во всероссийской агропромышленной выставке. Это серьезный успех и возможность продолжать развитие. Такая выставка позволяет не только продемонстрировать достижения, но и найти новых партнеров", - пояснил Никитин.

На выставке были представлены различные молочные, мясные, яичные продукты, сыры, овощи, ягоды, кондитерские и хлебобулочные изделия, рыбные деликатесы, майонезы, соусы, напитки и многое другое.

"В последние годы в регионе было реализовано сразу несколько крупных инвестиционных проектов в области сельского хозяйства. У аграриев есть возможность воспользоваться господдержкой для реконструкции или строительства новых объектов, обновления парка техники. Мы видим, что эти меры дают хороший результат", - добавил губернатор региона.

На поддержку АПК и развитие сельских территорий в Нижегородской области в 2021 году выделено более 4,6 млрд рублей, что почти на 11% больше, чем годом ранее.