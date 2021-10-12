Перепись в социальных учреждениях помогут провести их сотрудники

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Сотрудники учреждений социального обслуживания помогут провести Всероссийскую перепись населения, им предстоит собрать данные о людях, которые содержатся таких учреждениях, чтобы обезопасить их от распространения коронавируса, сообщил ТАСС руководитель Росстата Павел Малков во вторник.

"Есть ряд мер о том, как сократить в целом риски заражения. Например, в учреждениях социального обслуживания мы будем проводить перепись через сотрудников администрации этих учреждений. Это сделано для того, чтобы сократить риск занесения инфекции, например, в детские дома или дома престарелых", - сказал он.

Главной возможностью для того, чтобы принять участие в переписи и гарантированно не заразиться, все же является дистанционное заполнение переписного листа через госуслуги, отметил Малков. "Здесь возможность заражения уже снижается абсолютно", - отметил он.

Согласно постановлению правительства РФ, Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года в цифровом формате. К традиционным способам опроса добавилась возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале госуслуг. Также пройти перепись можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг "Мои документы". Итоги первого этапа Всероссийской переписи населения будут опубликованы до 31 мая 2022 года, второго - до 31 декабря 2022 года.