Эксперт: в ноябре число россиян с коронавирусом может превысить 1 млн человек

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Количество россиян, болеющих коронавирусной инфекцией, через месяц, к 10 ноября, может превысить 1 миллион человек, а ежедневное количество выявленных случаев будет варьироваться от 26,8 тыс. до 35,8 тыс. Об этом во вторник ТАСС сообщил заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем, руководитель Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Виктор Захаров.

Авторы расчетов рассматривают несколько сценариев распространения коронавируса в стране. Самый пессимистичный предполагает, что к 10 ноября число болеющих россиян достигнет 1,04 млн человек, наиболее оптимистичный - 920 тыс. пациентов.

"Самый оптимистичный прогноз на 1 ноября, предполагающий медленное уменьшение прироста общего количества заболевших, - это 27 966 [новых] случаев в сутки. К 10 ноября количество новых заболевших сократится больше чем на тысячу случаев - до уровня в 26 846. <…> Пессимистичный сценарий, при котором процентный прирост общего количества заболевших достигнет уровня 0,41%, может привести к тому, что число новых случаев заболевания в сутки возрастет к 1 ноября до 33 846, а к 10 ноября - до 35 887 случаев. <…> Для того, чтобы был спад заболеваемости, нужно значительно больше привитых, чем сейчас", - сказал Захаров.

Разработанная учеными математическая модель, получившая название CIR (Confirmed cases, Infected, Removed - англ. "подтвержденные случаи", "инфицированные", "исключенные" - выздоровевшие или умершие) учитывает общее количество заболевших, поправившихся и не выживших после болезни с начала пандемии, а также процентный прирост общего количества заболевших (относительный прирост новых случаев).

Авторы также включили в модель "характеристику динамического баланса эпидемиологического процесса" - показатель, который помогает выявить зависимость значений общего числа выздоровевших и умерших в текущий момент от общего количества выявленных случаев заболевания в прошлом. "Мы как раз определяем эту закономерность - через сколько дней прошлые значения по количеству заболевших будут близки к нынешним значениям общего количества выздоровевших и умерших. <…> Оказалось, что этот показатель (именно он и называется "характеристикой динамического баланса") не очень сильно изменяется во времени, поэтому мы научились его вычислять и использовать, создавая прогнозы на <...> 31 день вперед", - пояснил ученый.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 238,3 млн человек, более 4,8 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 7 832 964 случая заражения, выздоровели 6 894 285 человек, умерли 218 345. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.