В Югре в 2022 году запустят школьный центр генетики

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 октября. /ТАСС/. Региональный школьный центр генетики будет запущен в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре в 2022 году. Об этом сообщила во вторник на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС начальник отдела общего образования управления общего образования департамента образования и молодежной политики ХМАО Лариса Цулая.

"На сегодня идет большая работа по созданию регионального школьного центра генетики, который будет использоваться для всех образовательных организаций и ряда других направлений. Мы планируем запустить данный центр со следующего учебного года", - сказала Цулая.

На данный момент идет приобретение оборудования, формирование лабораторий. Занятие генетикой на уровне школьных исследований и практико-ориентированных занятий поможет организовать системную подготовку кадров, добавила Цулая.