Нарушения антиковидных мер выявили в 27 объектах Москвы за выходные

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Специалисты выявили за выходные дни нарушение мер безопасности, связанных с коронавирусом, в 27 объектах Москвы, из них 20 - организации общественного питания. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

Отмечается, что специалисты усилили контроль за местами массового скопления людей из-за осложнения ситуации с коронавирусом. За 8-10 октября 2021 года проверили 84 объекта, в том числе 35 объектов культуры и спорта и 59 организаций общественного питания. Часть проверенных объектов функционируют в формате зон, свободных от COVID -19 - covid-free зоны.

"В ходе обследований факты невыполнения противоэпидемических требований установлены в 27 объектах, включая 20 организаций общественного питания, два дома культуры, два театра, концертный зал, кинотеатр и спортивный клуб. Так, не в полном объеме выполнялись противоэпидемические мероприятия при проведении массовых мероприятий организатором шоу программы "A State of Trance" ООО "Волнадирект" в концертном зале Music media dome, в Театре на Покровке, ГБУК Москвы "Мост" на Большой Садовой, в кинотеатре ООО "Каро Фильм Менеджмент" в ТРЦ "Иридиум" в Зеленограде, в Доме культуры "Пересвет", Культурном центре "Ватутинки" и Спортивном Клубе "Десна", - говорится в сообщении.

Основными нарушениями стали отсутствие разметки для соблюдения социальной дистанции, зрители были без масок, а также не организован централизованный сбор масок и перчаток. В организациях общественного питания не следили за соцдистанцией, ношением средств индивидуальной защиты, уборкой помещений. В некоторых местах не проводилась термометрия, а также отсутствовал дезинфицирующие средства.

По фактам выявленных нарушений в организациях общественного питания, объектах культуры и спорта в отношении юридических и должностных лиц и индивидуальных предпринимателей возбуждено 30 административных дел по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ. В связи с многочисленными комплексными нарушениями санитарно-эпидемиологических требований в отношении трех предпринимателей составлены протоколы о временном запрете деятельности и три объекта были опечатаны: кафе китайской кухни на фудкорте ТЦ "Саларис", кафе "Я В ТАЙ" в Коньково, предприятие общественного питания "Шаурма" на Озерной улице. Материалы административных дел будут направлены в суд для вынесения решений об административном наказании.

"Управлением Роспотребнадзора по Москве контрольно-надзорные мероприятия за соблюдением противоэпидемических мероприятий будут продолжены", - отмечается в материале.