Музею Ахматовой в Петербурге вернули пропавшего кота

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 октября. /ТАСС/. Кот по кличке Ося из петербургского Музея Анны Ахматовой, о пропаже которого стало известно в субботу, вернулся в Фонтанный дом. Об этом во вторник сообщается на странице учреждения в соцсети "ВКонтакте".

"Кота вернули в музей сегодня. Он дома", - говорится в сообщении.

Поиски рыжего музейного питомца начались 8 октября, на следующий день на странице учреждения было размещено видео. На нем видно, как в арке, ведущей в сад Фонтанного дома, девушка берет кота на руки и уносит.

"[Мы] запустили кампанию в социальных сетях и СМИ, расклеили объявления на улице, обратились в городской мониторинговый центр и к нашим соседям за записями с камер видеонаблюдения. Часто мы пользовались советами тех, кто сопереживал Осе, - например, объявили о награде", - рассказали в музее.

"Нам позвонила девушка. Она сказала, что она та самая девушка, которая попала на камеру <…> и забрала кота из арки, ведущей в музей. По ее словам, как мы и предполагали, ей показалось, что кот бездомный, и она решила его подобрать. Попросила за ним заехать, сказала нам адрес. Мы с коллегами тут же схватили переноску, прыгнули в машину и поехали по этому адресу", - рассказали ТАСС в пресс-службе учреждения.

С самой девушкой увидеться сотрудникам музея не удалось, их встретил молодой человек, который и передал им кота. В ближайшее время на всякий случай он будет находиться на карантине, отдельно от остальных музейных котов.

"Мы узнали Осю, забрали его и вернулись в Фонтанный дом. Кот приходит в себя и восстанавливается в своих правах символа и хозяина Фонтанного дома", - добавила собеседница агентства, отметив, что с питомцем все в порядке.