Заболеваемость среди детей, прививки во сне. Главное о коронавирусе за 12 октября

Россия
- Всего зафиксировано 7 832 964 случая заражения, из них новых — 28 190. За сутки умерли 973 человека. Это новый суточный максимум за пандемию. За весь период — 218 345.
- Мурашко: заболеваемость ковидом в России за последнюю неделю выросла на 16%. Дети составляют 12–13% всех болеющих ковидом в России.
- Путин указал на необходимость наращивать темпы вакцинации от ковида в России.
- В России от COVID-19 вакцинировалась почти треть всего населения.
- "Яндекс Go" запускает кампанию по ревакцинации водителей и курьеров от коронавируса.
- В России из-за эпидемиологической ситуации закрыли 605 школ.
- Кабмин направит около 5 млрд рублей регионам, активно борющимся с ковидом.
- В Башкирии введут самоизоляцию для невакцинированных пожилых граждан.
- Лавров назвал голословными сообщения СМИ Британии о краже Россией формулы AstraZeneca.
- Эксперт: высокая смертность от COVID-19 может быть связана с поздним обращением к врачу.
Москва
- Всего зафиксировано 1 688 376 случаев заражения, из них новых — 4 699.
- В столице усилят контроль за соблюдением антиковидных мер в ночных заведениях.
- Более 900 тыс. человек в месяц смогут делать экспресс-тест на ковид в Москве.
Мир
- Всего зафиксировано более 238,4 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Индия одобрила использование препарата Bharat Biotech для вакцинации детей.
- Венесуэла получила новую партию "Спутника V".
- Белорусские турфирмы стали предлагать "прививочные" туры.
- Президент Филиппин предложил не решающихся прививаться от COVID-19 вакцинировать во сне.
- Парламент Великобритании указал правительству на грубые ошибки в начале пандемии.