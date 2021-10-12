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Заболеваемость среди детей, прививки во сне.
Заболеваемость среди детей, прививки во сне.
Заболеваемость среди детей, прививки во сне.
Заболеваемость среди детей, прививки во сне.
Заболеваемость среди детей, прививки во сне.
Пандемия COVID-19

Заболеваемость среди детей, прививки во сне. Главное о коронавирусе за 12 октября

© Семен Антонов/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 7 832 964 случая заражения, из них новых — 28 190. За сутки умерли 973 человека. Это новый суточный максимум за пандемию. За весь период — 218 345.
  • Мурашко: заболеваемость ковидом в России за последнюю неделю выросла на 16%. Дети составляют 12–13% всех болеющих ковидом в России.
  • Путин указал на необходимость наращивать темпы вакцинации от ковида в России.
  • В России от COVID-19 вакцинировалась почти треть всего населения.
  • "Яндекс Go" запускает кампанию по ревакцинации водителей и курьеров от коронавируса.
  • В России из-за эпидемиологической ситуации закрыли 605 школ.
  • Кабмин направит около 5 млрд рублей регионам, активно борющимся с ковидом.
  • В Башкирии введут самоизоляцию для невакцинированных пожилых граждан.
  • Лавров назвал голословными сообщения СМИ Британии о краже Россией формулы AstraZeneca.
  • Эксперт: высокая смертность от COVID-19 может быть связана с поздним обращением к врачу.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 688 376 случаев заражения, из них новых — 4 699.
  • В столице усилят контроль за соблюдением антиковидных мер в ночных заведениях.
  • Более 900 тыс. человек в месяц смогут делать экспресс-тест на ковид в Москве.

Мир

  • Всего зафиксировано более 238,4 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Индия одобрила использование препарата Bharat Biotech для вакцинации детей.
  • Венесуэла получила новую партию "Спутника V".
  • Белорусские турфирмы стали предлагать "прививочные" туры.
  • Президент Филиппин предложил не решающихся прививаться от COVID-19 вакцинировать во сне.
  • Парламент Великобритании указал правительству на грубые ошибки в начале пандемии.
Теги
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