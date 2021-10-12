Экскурсии на оленью ферму начали проводить в Казбековском районе Дагестана

МАХАЧКАЛА, 12 октября. /ТАСС/. Экскурсии для туристических групп начали проводить в оленеводческом хозяйстве в Казбековском районе Дагестана, где в настоящее время обитает около 1,5 тыс. пятнистых оленей. Об этом сообщила во вторник ТАСС представитель администрации района.

"В оленеводческом хозяйстве в Казбековском районе открыт туркомплекс "Алмак", здесь построен специальный загон, где туристы могут полюбоваться оленями и покормить животных. До открытия этого объекта гарантировать, что туристы смогут увидеть оленей, было невозможно - они находятся на свободном выпасе. Сейчас какое-то количество оленей в загоне есть всегда", - рассказала представитель районной администрации, добавив, что пока экскурсии доступны только для организованных групп.

По ее словам, пятнистые олени живут на территории района с середины 1970-х годов, в настоящее время на площади около 833 га в естественных условиях обитают около 1,5 тыс. животных. В районе работает ООО "Совхоз Алмакский", который занимается племенным разведением оленей, а также поставляет панты (оленьи рога) для производства лекарственных препаратов.

Развивать туризм здесь начали относительно недавно. Осенью прошлого года во время посещения района врио главы Дагестана Сергеем Меликовым ему был представлен проект санаторно-туристического оздоровительного комплекса "Aлмак" на 100 мест. В настоящее время на территории комплекса есть кафе, конференц-зал и гостевой дом. Помимо экскурсий на оленью ферму туристам доступны конные прогулки, а в зимний сезон - катания на санках или санных упряжках.

Ранее сообщалось, что проект по строительству санаторно-туристического оздоровительного комплекса "Aлмак" предполагается реализовать в 2021-2023 годах. Стоимость проекта оценивается в 246,3 млн рублей, площадь инвестиционной площадки составляет 25 га.