Власти КНР создали на Хайнане Национальный парк тропических лесов

ХАЙКОУ /Китай/, 12 октября. /ТАСС/. Власти Китая официально учредили в южной провинции Хайнань Национальный парк тропических лесов. Об этом во вторник сообщило агентство Синьхуа.

До официального учреждения национального лесопарка зеленый массив Хайнаня имел статус пилотной зоны Национального парка тропических лесов.

В хайнаньском лесопарке произрастают свыше 3,6 тыс. видов дикорастущих сосудистых растений и обитают 540 видов позвоночных животных. Некоторые из них живут исключительно на острове Хайнань, в частности хайнаньский гиббон. Сейчас в хайнаньских тропических лесах обитают 35 особей этого вида обезьян и их число постоянно увеличивается.

Хайнаньские дождевые леса расположены в центральной и южной частях острова. Зеленый массив раскинулся на 4,4 тыс. кв. км, что составляет примерно 14% от площади провинции.

В апреле 2019 года на Хайнане было создано Управление Национального парка тропических лесов, в задачи которого входит развитие региональной экологической культуры на базе влажных тропических и вечнозеленых широколиственных лесов провинции.

Китайские специалисты провели оценку экологических индикаторов Национальный парк тропических лесов и объединили данные в единый формализованный показатель - валовый продукт экосистемы (Gross Ecosystem Product, GEP). В сентябре текущего года они опубликовали результат своих подсчетов за 2019 год, тогда валовый продукт экосистемы хайнаньского лесопарка составил 204,5 млрд юаней $31,7 млрд).