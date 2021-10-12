В Ташкент доставили "Спутник Лайт" для вакцинации трудовых мигрантов, выезжающих в Россию

ТАШКЕНТ, 12 октября. /ТАСС/. Российские власти доставили в Ташкент 12 тыс. доз российской вакцины "Спутник Лайт" для вакцинации трудовых мигрантов, которые в рамках пилотного проекта будут ввезены из Узбекистана на стройки России. Об этом во вторник сообщил корреспонденту ТАСС пресс-секретарь Минздрава Узбекистана Фуркат Санаев.

"В Ташкент доставлена партия в 12 тыс. доз российской вакцины "Спутник Лайт" для вакцинации 10 тыс. трудовых мигрантов, которые в соответствии с соглашением профильных ведомств Узбекистана и России будут отправлены на строительные объекты РФ", - сказал Санаев.

Накануне пресс-секретарь Агентства внешней трудовой миграции (АВТМ) Узбекистана Ортикхужа Норов сообщил, что узбекская и российская стороны разработали новый механизм отбора работников, в соответствии с которым АВТМ лишь принимает заявки от желающих выехать на работу в РФ и в определенные дни собирает их в специальных центрах.

Непосредственно отбор осуществляют российские ведомства и компании. По данным Норова, сначала сотрудники МВД и Минздрава России проверяют, нет ли у кандидата запрета на въезд в РФ и противопоказаний по здоровью. Затем представители компаний-заказчиков выясняют наличие у кандидата требуемой строительной специальности. Словом, большинство процедур по отбору проходит в Узбекистане.

Они завершаются вакцинацией мигрантов однокомпонентной вакциной "Спутник лайт", что является обязательным условием участия в проекте. Только патент на осуществление трудовой деятельности мигранты получают на месте, в РФ.

В сентябре сообщалось, что официальная российская делегация из представителей Минстроя, Минздрава, Роструда, Минтруда, МВД, МЧС и города Москвы посетила Ташкент и заключила соглашение о реализации пилотного проекта, в соответствии с которым в Россию из Узбекистана будет привлечено 10 тыс. трудовых мигрантов.