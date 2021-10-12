В Чувашии сняли режим ЧС, введенный из-за засухи

ТАСС, 12 октября. Власти Чувашской Республики сняли режим ЧС, действовавший в регионе из-за засухи более месяца, сообщается во вторник на официальном портале органов власти.

"В связи с нормализацией погодных условий для ведения сельскохозяйственного производства отменить с 12 октября 2021 года режим чрезвычайной ситуации регионального характера на территории Чувашской Республики, введенный распоряжением главы региона от 7 сентября", - сказано в документе.

Министерству сельского хозяйства и министерству финансов республики поручено продолжить реализацию мероприятий по снижению размера ущерба от ЧС.

Ранее сообщалось, что 7 сентября власти Чувашии ввели режим ЧС регионального характера из-за гибели посевов в результате почвенной засухи. По предварительным данным администраций муниципальных районов, в республике от засухи пострадали посевы 53-х сельхозтоваропроизводителей на площади 5,7 тыс. га. Размер ущерба оценили в 300,4 млн рублей.