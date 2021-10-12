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В селе Северной Осетии после капитального ремонта открылась школа

В школе заменили кровлю, отремонтировали классы, пищеблок, санузлы, а также приобрели новую мебель

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 октября. /ТАСС/. Открытие школы состоялось в селении Лескен Ирафского района Северной Осетии после капитального ремонта по нацпроекту "Образование". Об этом ТАСС сообщил во вторник глава администрации местного самоуправления района Омар Лагкуев.

"Впервые за 45-летнюю историю школы в Лескене провели капительный ремонт благодаря национальному проекту "Образование". Поэтому это событие отметил торжественным открытием с приглашением старейшин села, властей района и врио министра образования и науки Эллы Алибековой", - сказал Лагкуев.

Ремонтные работы начались в июне этого года. В школе заменили кровлю, отремонтировали классы, пищеблок, санузлы, а также приобрели новую мебель. Кроме того, в образовательном учреждении построили новую котельную и поменяли коммуникации.

На капитальный ремонт было направлено около 39 млн рублей.

Всего в школе обучаются около 300 учеников.

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