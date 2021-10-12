На присвоение почетных званий претендуют 15 сел Ставрополья, где шли бои во время войны

СТАВРОПОЛЬ, 12 октября. /ТАСС/. Пятнадцать хуторов, поселков, станиц и сел Ставрополья, где в годы Великой Отечественной войны шли сражения, претендуют на присвоение почетных званий "Рубеж воинской доблести". Инициатива поступила в Думу Ставрополья, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе парламента.

"На рассмотрении находятся документы <…> для присвоения почетного звания "Рубеж воинской доблести" населенным пунктам Курского муниципального округа, где проходили тяжелые кровопролитные бои с августа 1942 по январь 1943 года. Такое звание может появиться у хуторов Березкин, Дыдымкин, Графский, Кировский, Моздокский, аула Али-Кую, поселков Ага-Батыр, Рощино и Мирный, сел Полтавское, Серноводское, Русское, Эдиссия, станиц Стодеревской и Галюгаевской", - говорится в сообщении.

Инициатива о присвоении почетных званий муниципалитетам находится на рассмотрении думского комитета по казачеству, безопасности, межпарламентским связям и общественным объединениям. Вопрос планируется вынести на утверждение депутатов на заседании в октябре 2021 года.

В августе 1942 году немецкие войска заняли территорию современного Курского округа, было сформировано оккупационное правление. В станице Курской оккупанты создали лагерь для военнопленных. Территория была освобождена после тяжелых боев в январе 1943 года. За пять месяцев оккупации в округе были расстреляны более 800 мирных жителей, разграблены колхозы и села.