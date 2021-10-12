Григоренко и Хуснуллин посетят Дальний Восток для проверки исполнения поручений Мишустина

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Заместители председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко и Марат Хуснуллин вылетают на Дальний Восток с проверкой исполнения поручений премьер-министра РФ Михаила Мишустина, сообщает во вторник пресс-служба кабмина.

"Вице-премьеры Дмитрий Григоренко и Марат Хуснуллин отправляются в рабочую поездку на Дальний Восток, чтобы проверить, как выполняются задачи, поставленные председателем правительства Михаилом Мишустиным. Он посещал ДФО в июле 2021 года и дал по итогам поездки ряд поручений", - говорится в сообщении.

В рабочем графике вице-премьеров два региона: Хабаровский край и Сахалинская область. Особое внимание во время поездки они уделят социальным объектам. Так, в Хабаровском крае Григоренко и Хуснуллин посетят детский больничный комплекс. Ранее Мишустин поручал предусмотреть в новом трехлетнем бюджете средства для завершения строительства и оснащения этого объекта.

В Сахалинской области вице-премьеры осмотрят Курильскую центральную районную больницу. Для нее за счет средств резервного фонда правительства по поручению премьера должно быть закуплено современное оборудование, включая компьютерный томограф и маммограф.

Вице-премьеры также побывают на промышленных предприятиях и важных объектах инфраструктуры, включая филиал компании "Сухой" - Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина, а также Амурский судостроительный завод, аэровокзальный комплекс и школу заказчиков объектов капитального строительства в Южно-Сахалинске, рыбоперерабатывающий комплекс "Ясный" на острове Итуруп.

Кроме того, Григоренко встретится с предпринимателями, чтобы обсудить реализацию инвестиционных проектов на Курильских островах. Хуснуллин проведет совещание по развитию железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона железных дорог.