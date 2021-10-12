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Более 30% жителей Ставрополья сделали прививку от гриппа

По информации краевого управления Роспотребнадзора, в регионе отмечается подъем заболеваемости, но на начало октября ситуация по гриппу и ОРВИ в регионе оставалась на неэпидемическом уровне

СТАВРОПОЛЬ, 12 октября. /ТАСС/. Более 30% жителей Ставрополья прошли вакцинацию против гриппа, сообщили во вторник пресс-служба краевого парламента.

"В регионе активно ведется вакцинация против гриппа: более 30% жителей Ставропольского края [подлежащих вакцинации против гриппа] уже сделали такую прививку", - говорится в сообщении по итогам еженедельного совещания краевого парламента.

По информации краевого управления Роспотребнадзора, в регионе отмечается подъем заболеваемости, но на начало октября ситуация по гриппу и ОРВИ в регионе оставалась на неэпидемическом уровне.

Ранее в краевом Минздраве журналистам сообщали, что в регионе планируется привить от гриппа более 1,4 млн человек. Активная вакцинация поможет избежать микса инфекций и излишней нагрузки на отрасль здравоохранения.

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