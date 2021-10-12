СКФУ проведет исследование восприятия туристического бренда Северного Кавказа

СТАВРОПОЛЬ, 12 октября. /ТАСС/. Северо-Кавказский федеральный университет начал всероссийское социологическое исследование туристического бренда Северного Кавказа с тем, чтобы выявить точки роста туриндустрии в округе, сообщили журналистам во вторник в пресс-центре вуза.

"Основной целью исследования является определение уровня туристической привлекательности курортов Северного Кавказа среди жителей других регионов Российской Федерации и проведение анализа факторов привлекательности региона. Полученная в ходе проведения исследования информация позволит составить портрет потенциального туриста, выявить основные предпочтения туристов на Северном Кавказе, а также проанализировать точки роста туристической индустрии региона", - говорится в сообщении.

Анкеты социологического исследования размещены в интернете. Презентация результатов состоится на межрегиональном экспертном форуме "Северный Кавказ - 2030: туризм и индустрия гостеприимства", который запланирован на конец 2021 года в Карачаево-Черкесии.

Ранее в пресс-службе Ростуризма сообщили о прогнозируемом росте турпотока на Северный Кавказ по итогам 2021 года на 20% к уровню 2019 года. За 8 месяцев этого года регионы округа посетило около 1 млн туристов, что почти в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года.