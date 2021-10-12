Скворцова возглавит группу ВОЗ по борьбе с неинфекционными заболеваниями

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) РФ Вероника Скворцова возглавит Стратегическую и техническую консультативную группу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе ФМБА.

"Руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова выступит независимым экспертом и возглавит Стратегическую и техническую консультативную группу ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний (НИЗ) и борьбе с ними (STAG NCD)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что группа выступит консультативным органом при секретариате ВОЗ и будет участвовать в выработке политики организации в сфере борьбы с НИЗ.

В ее состав войдут 24 авторитетных представителей государственных органов, научных и политических кругов различных стран. Работа группы будет строиться в виртуальном формате и предполагает по два заседания в год.