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На трассе от Краснодара до Темрюка возобновили движение после ДТП со школьным автобусом

Авария произошла в Славянском районе региона, пострадавших нет

КРАСНОДАР, 12 октября. /ТАСС/. Движение по трассе Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк, ограниченное из-за ДТП со школьным автобусом и "Газелью", восстановлено. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Краснодарскому краю.

"Введенные ранее ограничения движения в связи с произошедшим дорожно-транспортным происшествием сняты. Движение транспорта в районе 115 км + 330 м дороги Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк (объездная дорога ст. Курчанская) восстановлено", - говорится в сообщении.

ДТП произошло днем 12 октября в Славянском районе Краснодарского края. По предварительным данным, водитель школьного автобуса не уступил дорогу и допустил столкновение с "Газелью", которая от удара загорелась. Школьный автобус двигался без пассажиров с места ремонта к месту стоянки. В дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал.

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