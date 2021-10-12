На Ямале стартовала дискуссия по развитию Арктики с участием международных экспертов

ТАСС, 12 октября. Эксперты из РФ, США, Канады и скандинавских стран приступили к обсуждению проблем Арктики в различных областях, а также перспектив сотрудничества северных стран на научно-образовательной программе "Арктический диалог - 2021", которая открылась в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО во вторник.

"Арктический диалог" - площадка для обсуждения вопросов геополитической обстановки в регионе. Участники и эксперты подробно рассмотрят проблемы Арктики в области защиты окружающей среды, инфраструктуры, глобальной безопасности, международного права, а также обсудят перспективы гуманитарного и экономического сотрудничества северных стран, возможности председательства России в Арктическом совете, "арктическую" стратегию России и ее субъектов, входящих в состав Арктической зоны", - говорится в сообщении с уточнением, что для участия в дискуссиях на Ямал прибыли молодые ученые, политологи, журналисты, дипломаты, общественники из России, Дании, Норвегии, США, Финляндии, Канады и Швеции.

Большая часть программы отведена для групповой работы участников над презентациями возможных сценариев развития международного сотрудничества в Арктическом регионе. Авторы лучших проектов получат возможность продолжить работу над темой после мероприятия и опубликовать коллективную статью-эссе на сайте Российского совета по международным делам (РСМД).

В пресс-службе добавили, что ямальцы принимают участие в дискуссиях, посвященных региональному развитию Арктической зоны, сохранению Арктики, устойчивому развитию коренных народов, в обсуждении экологических программ и "зеленых" технологий.

Дискуссия проходит в рамках председательства России в Арктическом совете, организаторами выступают Фонд поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова в партнерстве с правительством ЯНАО и Проектным офисом развития Арктики (ПОРА).