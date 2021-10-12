В Калининграде введут доступ в непродовольственные торговые центры по QR-коду

КАЛИНИНГРАД, 12 октября. /ТАСС/. Допуск в торгово-развлекательные и торговые центры площадью свыше 300 кв. м, занимающиеся торговлей непродовольственными товарами, по QR-коду введут в Калининградской области с 16 октября. Об этом сообщил журналистам во вторник губернатор области Антон Алиханов.

С 8 октября предприятия общепита обслуживают посетителей по QR-кодам, а с 1 ноября такие же требования будут распространены на спортивные организации, организации культуры, кинотеатры.

"С 16 октября, с этой субботы, мы планируем обязать торгово-развлекательные центры, торговые центры и любые магазины занимающиеся торговлей непродовольственными товарами, с торговым залом более 300 кв. м, пускать покупателей только при предъявлении QR-кода [о вакцинации] и, соответственно, паспорта", - сказал Алиханов.

Касаясь дополнительных ограничительных, мер уточнил, что наряду с приостановкой групповых занятий в учреждениях дополнительного образования в области будут остановлены групповые занятия спортом для жителей младше 18 лет, кроме сборных команд области или сборных команд РФ.

Все меры, вводимые в регионе, носят временный характер. Одна из главных целей - увеличение темпов вакцинации от нового коронавируса, добавил губернатор.

По данным областных властей, к настоящему времени в регион нарастающим итогом поступило 475 тыс. комплектов доз комплектов доз вакцины от коронавируса. Привиты 341 тыс. человек, из них полностью завершили вакцинацию около 320 тыс. На 12 октября в области зафиксировано 58 106 случаев заражения новым коронавирусом, в том числе 285 - за прошедшие сутки. Вылечились 51 229 пациентов, умерли 815 человек. Остаются под медицинским наблюдением 22 991 человек.