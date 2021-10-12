Постпред России: ЮНЕСКО нужны "свежие проекты" по защите медиа от произвола IТ-гигантов

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) необходимо развивать новые проекты для защиты медиа от произвольной блокировки IТ-гигантами, российская сторона готова в этом содействовать как финансовыми, так и интеллектуальными ресурсами. С таким заявлением выступил во вторник постоянный представитель России при ЮНЕСКО Александр Кузнецов на пленарном заседании 212-й сессии Исполнительного совета организации.

"Необходимы свежие проекты ЮНЕСКО, направленные на защиту медиаресурсов от произвольной блокировки IТ-гигантами, обеспечение безопасности журналистов в зонах вооруженных конфликтов, повышение профессиональной журналистской этики. Россия готова над этим работать и вкладывать необходимые ресурсы - как финансовые, так и интеллектуальные", - приводятся слова постпреда в сообщении МИД РФ.

Кузнецов указал на "необходимость адаптации профильных структур Секретариата к оперативному реагированию на вызовы цифровой эпохи". "Удаление аккаунтов двух медиаоператоров группы Russia Today (RT) видеохостингом YouTube в провозглашенный ЮНЕСКО Международный день всеобщего доступа к информации не получило должной оценки со стороны организации, - отметил он. - И это не единичный случай. Без внимания оставлена приостановка вещания телеканала "РТР-Планета" в Литве, незаконность которой признал даже Высший административный суд этой страны. Нет реакции и на систематические нарушения прав российских СМИ в Прибалтике и на Украине".

Образовательный курс

По словам постпреда, особого внимания требуют и вопросы "постковидной реабилитации" сферы образования. "За ее бортом рискуют остаться целые поколения. Здесь как никогда важно обеспечить право каждого на качественное полноценное образование, - подчеркнул Кузнецов. - Не только детей, оказавшихся в чрезвычайных ситуациях или зонах конфликтов, но и миллионов, подвергающихся дискриминации в результате агрессивной националистической политики".

В этой связи дипломат отдельно отметил "насильственную дерусификацию и дискриминационные законодательные меры Латвии и Украины, ущемляющие в нарушение Конвенции ЮНЕСКО 1960 года права национальных меньшинств". "Призываем гендиректора защитить базовое право на образование на родном языке", - добавил он.

Вектор развития

Кузнецов обратил внимание еще на два глобальных приоритета, требующих стимуляции, - Африку и гендерное равенство. "К сожалению, как показали вчерашние выступления представителей Франции и Германии, некоторые государства готовы цинично жертвовать ценностями ЮНЕСКО ради своих геополитических интересов. Такие действия лишь отвлекают внимание государств-членов от реальных задач организации. А их немало, - подчеркнул постпред. - В частности, требуется наполнить дополнительным содержанием глобальный приоритет "Африка". Гуманитарная проблематика находится в числе центральных вопросов готовящегося второго саммита Россия - Африка".

"В том, что касается второго глобального приоритета - "гендерное равенство", - продолжил он, - видим потенциал для сотрудничества между ЮНЕСКО и такой авторитетной международной площадкой, как Евразийский женский форум".

Он также указал, что российская сторона придает "первостепенное значение доработке проектов новой восьмилетней стратегии, программы и бюджета" организации. "Видим в них неплохой задел для адаптации ЮНЕСКО к современным вызовам, усиления ее функции как "лаборатории идей", совершенствования программной деятельности, - добавил постпред. - Важно продвигаться вперед на четкой межправительственной основе, в полном соответствии с мандатом и в духе конструктивного диалога, избегая политизации с ее губительными последствиями для ЮНЕСКО".