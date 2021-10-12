В больнице Северной Осетии установят две цистерны для жидкого кислорода

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 октября. /ТАСС/. Две новые цистерны для жидкого кислорода установят в республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи (РКБСМП) в Северной Осетии. Это покроет потребности медучреждения в кислороде, сообщил представитель подрядной организации - начальник монтажной службы Шах Мухсинов во время инспекции больницы премьером республики Борисом Джанаевым.

"В РКБСМП мы планируем установить две новые цистерны для жидкого кислорода по 11 тонн каждая. Это полностью покроет потребности медучреждения в кислороде", - сказал Мухсинов.

Премьер-министр отметил, что ситуация с установкой кислородной системы находится на личном контроле главы республики Сергея Меняйло и работы здесь должны быть завершены в максимально короткие сроки.

Председатель правительства выразил недовольство темпами работ в больнице и потребовал ускорить этот процесс. "Уже два месяца прошло с момента аварии в РКБСМП, а работы до сих пор не закончены. Понимаю, что где-то задерживаются документы, не успевают дойти необходимые стройматериалы, но на кону жизнь и здоровье наших граждан! Это - проблема, которую нужно решать в кратчайшие сроки. Мы должны быть уверены, что в случае необходимости сможем начать прием больных с коронавирусом в РКБСМП", - сказал Джанаев.

По поручению главы Северной Осетии Сергея Меняйло в медучреждениях республики был проведен аудит кислородных систем, и в первую очередь - в РКБСМП. После проверки было принято решение о необходимости реконструкции кислородной системы в медучреждении.

9 августа в результате аварии в республиканской клинической больнице Северной Осетии девять человек с коронавирусом умерли из-за нехватки кислорода, они находились в крайне тяжелом состоянии. На следующее утро умерли еще два человека. По данным врио главы Северной Осетии Сергея Меняйло, причиной ЧП стал прорыв трубы под землей. Врио министра здравоохранения региона Сослан Тебиев уточнил, что прорыв произошел на глубине около 1,5 м и сопровождался хлопком.