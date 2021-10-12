Азаров сообщил, что ситуация с коронавирусом в Самарской области близка к критической

"Ситуация настолько тревожная, что близка, по оценкам врачей, к критической. И действительно, угроза локдауна вновь нависает [над регионом]. В чем отличие с прошлым годом? Главное отличие как раз то, что сегодня мы имеем защиту перед ковидом, и эта защита - вакцинация. Апрель-май прошлого года, когда врачи не знали, как лечить это новое заболевание, когда не было никакой защиты перед болезнью, принимались эти меры, жесткие меры, чтобы людей оставить дома", - сказал Азаров.

Он отметил, что сейчас прививку можно сделать на 169 пунктах вакцинации, среди которых есть мобильные, круглосуточные пункты. Их пропускная способность составляет 16 тыс. вакцин в день. В регионе уже привились 1 160 000 человек. "[Есть] много рассуждений о том, что вакцинированные люди тоже болеют. Да, это правда, и никто это не скрывает. Но только 4% от вакцинированных болеют, задумайтесь - в 25 раз меньше. Мы имели бы совсем иные показатели сегодня по количеству заболевших ежесуточно и по количеству потерь", - отметил Азаров.

В Самарской области вторые сутки ежедневный прирост превышает 700 заболевших - это максимум за всю пандемию. По данным сайта стопкоронавирус.рф, на 12 октября в области выявлено более 113 тыс. случаев инфицирования. Медики вылечили порядка 89,8 тыс. человек, еще около 4,2 тыс. умерли.