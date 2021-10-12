В Коми создали отделение Российского исторического общества

СЫКТЫВКАР, 12 октября. /ТАСС/. Отделение Российского исторического общества (РИО) учреждено в Республике Коми для объективной фиксации истории, изучения истории родного края, сообщил во вторник глава республики Владимир Уйба.

"Сегодня состоялось открытие в республике отделения Российского исторического общества. Сегодня мы с видными историками, учеными, руководителями общественных организаций обсудили и приняли решение, что отделение Российского исторического общества в Коми нужно создавать. Это нужно, чтобы фиксировать историю так, как есть, без прикрас, потому что в истории каждого государства и региона есть и позитивные, и сложные моменты. Но в том-то история и важна, она должна быть беспристрастна и объективна", - сказал глава республики в видеообращении к жителям.

Помимо этого, жители, кому интересна история родного края, рода и семьи, могут участвовать в работе Исторического общества, отметил он.

Российское историческое общество было воссоздано в традициях дореволюционного Императорского Русского исторического общества 20 июня 2012 года. Его учредителями стали 27 ведущих российских учреждений образования, науки и культуры. Сейчас в нем состоит более 140 организаций, открыто около 50 региональных отделений.

Согласно уставу, целью РИО является объединение усилий общества, государства, ученых и любителей истории для формирования общероссийской исторической культуры на основе объективного изучения, освещения и популяризации отечественной и мировой истории, сохранения национальной памяти.