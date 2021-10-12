СМИ: украинский сайт "Миротворец" внес в свою базу 12-летнюю девочку из ЛНР

ЛУГАНСК, 12 октября. /ТАСС/. Скандально известный украинский сайт "Миротворец" внес в свой список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, 12-летнюю девочку-писательницу из Луганска Фаину Савенкову. Об этом сообщило во вторник агентство Луганскинформцентр со ссылкой на беседу своего корреспондента с самой Фаиной, которая заявила, что, опубликовав ее личные данные, сайт "Миротворец" нарушил права ребенка.

"Миротворец" разместил в своей базе личные данные, фотографии и скриншоты публикаций Фаины Савенковой. Администраторы сайта обвиняют 12-летнюю девочку в том, что она "участвует в антиукраинских пропагандистских мероприятиях", а также "называет себя прозаиком, драматургом и фантастом". "Миротворец" призвал правоохранительные органы Украины "рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений".

Фаина Савенкова заявила, что появление на сайте "Миротворец" - это почетно. "Может быть, это и так, но публикация личных данных детей на подобных сайтах - нарушение прав ребенка. И с этим нужно бороться на всех уровнях, поскольку взрослые люди сознательно подвергают опасности наши жизни", - добавила девочка.

Она добавила, что "к сожалению, украинские власти никак не реагируют на нарушение прав детей в своей стране". "Надеюсь, этот случай заметят не только у нас, и все-таки будут приняты меры по блокировке "Миротворца", - сказала юная писательница.

Фаина Савенкова считает, что появление на скандальном украинском сайте связано с ее активной гражданской позицией. По мнению девочки, "последней каплей" для администраторов "Миротворца" стало ее участие в фестивале "Звезды над Донбассом" и совместная работа с известным российским писателем-фантастом Александром Конторовичем. "Буквально на днях в ведущем российском издательстве "АСТ" (Москва) вышел наш совместный роман "Стоящие за твоим плечом". Да и мои заметки о войне переводят на множество языков мира и печатают, в том числе на Украине", - добавила 12-летняя писательница.

О Фаине Савенковой

Проживающая в Луганске Фаина Савенкова - самый юный член Союза писателей ЛНР. В 2019 году ее пьеса "Ежик надежды" вошла в шорт-лист Международного конкурса современной русской драматургии "Автора - на сцену!", проводимого Гильдией драматургов России, а также получила специальный приз жюри на Всероссийском конкурсе драматургии для детской, подростковой и молодежной аудитории ASYL.

В 2020 году пьеса "Ежик надежды" вошла в короткий список международного конкурса "Евразия-2020" театра Николая Коляды, известного российского режиссера из Екатеринбурга.

Произведения Савенковой опубликованы в двух литературных сборниках, включая "Всходы", в четырех всероссийских "толстых" литературных журналах и уже переведены на чешский, болгарский, сербский, французский и итальянские языки.

О сайте "Миротворец"

Сайт "Миротворец" создан в 2014 году. Его цель, как указывают авторы, - установление личностей и публикация персональных данных всех, кто, по их мнению, угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в черный список "Миротворца" попали личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативные эмоции у авторов сайта. Интернет-ресурс не имеет официального статуса, однако на практике лиц из списка "Миротворца" украинские пограничники отказываются пускать в страну.

После убийства журналиста Олеся Бузины и политика Олега Калашникова, чьи личные данные, включая адреса, незадолго до преступлений были опубликованы на ресурсе, против сотрудников сайта было возбуждено уголовное дело. В связи с требованиями ЕС проект был на некоторое время закрыт. Но вскоре "Миротворец" возобновил работу, невзирая на многочисленные протесты. Инициатором создания сайта "Миротворец" СМИ называют бывшего депутата Верховной рады Антона Геращенко, который сейчас занимает пост советника министра внутренних дел Украины. В России по решению суда доступ к сайту заблокирован.