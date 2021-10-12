{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В работе "Авито" произошел сбой

В компании сообщили, что уже устранили неполадки

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Проблемы в работе онлайн-агрегатора объявлений "Авито" наблюдались во вторник вечером по всей России. В пресс-службе компании сообщили, что уже устранили неполадки.

"Все работает в штатном режиме, проблем нет", - сообщили в компании.

О сбое ранее сообщил сервсис Downdetector, остлеживающий работу популярных интернет-ресурсов. Пользователи жаловались на трудности в работе веб-сайта (53%), приложения (44%), а также на проблемы в авторизации (4%).

В новость внесены изменения (21:10 мск) - добавлена информация об устранении неполадок

Теги
Россия
В Майкопе для туристов запустили новый маршрут по памятным и историческим местам
Первая экскурсия по маршруту состоялась 10 октября, ее участниками стали около 30 человек, в том числе туристы из Кемерово и Петропавловска-Камчатского
Читать полностью