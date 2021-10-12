В работе "Авито" произошел сбой

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Проблемы в работе онлайн-агрегатора объявлений "Авито" наблюдались во вторник вечером по всей России. В пресс-службе компании сообщили, что уже устранили неполадки.

"Все работает в штатном режиме, проблем нет", - сообщили в компании.

О сбое ранее сообщил сервсис Downdetector, остлеживающий работу популярных интернет-ресурсов. Пользователи жаловались на трудности в работе веб-сайта (53%), приложения (44%), а также на проблемы в авторизации (4%).

В новость внесены изменения (21:10 мск) - добавлена информация об устранении неполадок