Daily Express извинилась за статью о "краже РФ формулы вакцины от коронавируса"

ЛОНДОН, 12 октября. /ТАСС/. Британская газета Daily Express извинилась перед Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) за статью, в которой утверждалось, что при создании вакцины от коронавируса "Спутник V" использовались разработки британско-шведской компании AstraZeneca, якобы оказавшиеся в распоряжении сотрудников спецслужб РФ.

"Данная статья содержала недостоверную информацию. В качестве извинения мы рады разместить заявление РФПИ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.

В размещенном газетой заявлении РФПИ отмечается, что разработчики "Спутник V" на протяжении многих лет применяли ту же, что и в случае с вакциной от COVID-19, платформу с использованием аденовирусов человека. В фонде обратили внимание, что подобный исследовательский подход, в частности, применялся еще в 2017 году при создании российского препарата от лихорадки Эбола. Как указали в РФПИ, британско-шведская компания, напротив, "использует для своей вакцины аденовирусный вектор шимпанзе, а не человеческий вектор".

Ранее ряд британских газет, включая Daily Express, опубликовали статьи, в которых сообщалось, что спецслужбы РФ якобы получили информацию о составе вакцины AstraZeneca и впоследствии эти данные были использованы для создания российской вакцины "Спутник V". В РФПИ эти публикации охарактеризовали как "наглую ложь, основанную на анонимных источниках".